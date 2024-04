Fahndungserfolg für die Bundespolizei: In einem Zug von Burg nach Magdeburg wird ein Gesuchter festgenommen, der sich seit Monaten seiner Strafe entzieht.

Burg/Magdeburg - Seine Zugfahrt von Burg nach Magdeburg ist am 19. April 2024 einem 41-Jährigem zum Verhängnis geworden. Bei einer Kontrolle durch eine Streife der Bundespolizei ist gegen 17.15 Uhr festgestellt worden, dass nach dem Fahrgast gefahndet wird.

Geldstrafe nur teilweise beglichen

Die Staatsanwaltschaft Berlin suchte per Vollstreckungshaftbefehl vom Dezember 2023 nach ihm, heißt es in einer Mitteilung. Konkret hatte ein Amtsgericht den Mann im Juni des vergangenen Jahres wegen Bedrohung zu einer Geldstrafe von 1.750 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt. Da er bisher lediglich eine erste Teilzahlung getätigt haben soll, erging im Januar der geänderte Haftbefehl. Den eröffneten die Bundespolizisten dem Deutschen, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle am Magdeburger Hauptbahnhof.

Vom Zug ins Gefängnis

Die aktuelle Restsumme von 1.680 Euro und eine Restgeldstrafe von 20 Euro konnte der Gesuchte trotz eines Telefonates mit seiner Mutter nicht begleichen und wurde kurz darauf für die nächsten 48 Tage an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

Die Staatsanwaltschaft in Berlin ist über den Vollzug des Haftbefehls und den Verbleib des Festgenommen informiert worden.