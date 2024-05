Auf der A2 hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall ereignet. Die Richtungsfahrbahn nach Berlin war etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Die A2 in Richtung Berlin ist gesperrt, weitere Angaben konnte die Polizei noch nicht machen.

Burg - Auf der A2 hat es in Fahrtrichtung Berlin zwischen Burg-Ost und dem Parkplatz Ihlegrund am Freitagnachmittag einen Unfall gegeben. Laut Autobahnpolizei sind kurz nach 14 Uhr zwei Fahrzeige kollidiert, ein Fahrzeug drehte sich und blieb an der Mittelleitplanke stehen.

Wegen der Bergungsarbeiten musste die Autobahn Richtung Berlin gesperrt werden. Der Verkehr quälte sich einmal mehr durch Burg, um zur nächsten freien Auffahrt zu gelangen. Gegen 16 Uhr wurde die A2 wieder freigegeben, zunächst stockend kam der Verkehr Richtung Berlin wieder ins Rollen. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Autobahnpolizei niemand.