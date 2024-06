Das Bild vom demolierten Auto ist erschreckend: Bei einem schweren Unfall in Hohenziatz in Möckern ist ein Mann von der Straße abgekommen. Es war wohl viel Alkohol im Spiel.

Nach Unfall schwer verletzt: 41-Jähriger kracht in Möckern mit Auto gegen Baum

Der schwer beschädigte Ford Mondeo nach einem schweren Unfall in Hohenziatz.

Möckern. - Schreckliche Bilder aus Hohenziatz in Möckern: In der Nacht zu Mittwoch hat ein Mann auf der Kreisstraße K1230 in Richtung Möckern die Kontrolle über sein Auto verloren und ist von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilt.

Mehr als 2,7 Promille

Demnach zeige die aktuelle Spurenlage, dass der 46-Jährige mit seinem Ford Mondeo nach rechts von der Straße abgekommen und dann mit einem Baum zusammengestoßen ist. Daraufhin wurde das Auto nach links geschleudert, ehe das Unfallauto an einem weiteren Baum zum Stehen kam.

Bei dem 41-jährigen Fahrzeugführer, der dabei schwer verletzt wurde, wurde Atemalkohol festgestellt. Ein Test ergab über 2,7 Promille.

Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo er behandelt und zudem Blut für das Strafverfahren abgenommen wurde.

Der Führerschein des Mannes wurde außerdem sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses alkoholischer Getränke erstattet.