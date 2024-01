Hohenziatz - Auch zum Beginn des neuen Jahres 2024 hat die Ortschaft Hohenziatz ihren guten Vorsatz für das neue Jahr erfolgreich in die Tat umsetzen können: man versucht, stets die erste Ortschaft der Einheitsgemeinde Möckern zu sein, die zu einem Neujahrsempfang einlädt. Nun folgten etwa 100 Gäste der Einladung in das Gemeindezentrum. Dort wurden auch Probleme angesprochen.

Der Hohenziatzer Ortsbürgermeister Matthias Berlin konnte gut 100 Gäste zum Neujahrsempfang begrüßen. Foto: Stephen Zechendorf

Es waren längst nicht nur Hohenziatzer gekommen, auch Mitglieder des Stadtrates von Möckern nahmen an den Tischen im Gemeindesaal Platz, als Ortsbürgermeister Matthias Berlin einen Blick auf das vergangene Jahr zurückwarf.

Hoffen auf bessere Beschilderung der Umleitung

269 Frauen und 294 Männer waren zum Jahreswechsel in der Ortschaft gemeldet. Und viele von ihnen waren im Jahr 2023 von der baustellenbedingten Vollsperrung der Kreisstraße 1230 nach Möckern betroffen gewesen. Weil der Landkreis Jerichower Land mit der Straßensanierung noch nicht fertig ist, sind im angefangenen Jahr weitere Einschränkungen zu befürchten. „Ich hoffe, dass die Ausschilderung der Umleitung dieses Mal besser sein wird“, so Ortschef Matthias Berlin.

Für die Musik sorgte beim Neujahrsempfang in Hohenziatz die Band „Fertch“. Spenden wurden für die Sanierung des Postmeilensteins gesammelt. Foto: Matthias Berlin

In Hohenziatz ist man derzeit dabei, den Postmeilenstein, der an der noch zu sanierenden Kreisstraße steht, in Sicherheit zu bringen, bevor er den Baumaschinen zum Opfer fällt. Ein Platz in der Dorfmitte ist schon gefunden, doch wie die Volksstimme berichtete, ist in diesem Zusammenhang auch eine Instandsetzung des um die 200 Jahre alten Postmeilensteines erforderlich.

So sieht der Poststein von Hohenziatz aus. Foto: Stephen Zechendorf

Dazu sammelt der Heimatverein Hohenziatz derzeit Geld, informiert die Vorsitzende des Heimatvereines, Franziska Klette-Berlin. Es ist ein Vorhaben, das schon frühere Ortschaftsräte ins Auge gefasst hatten. Die Vereinschefin nannte eine mögliche Spanne von etwa 9.000 bis 17.000 Euro Gesamtkosten für das Vorhaben. Im Veranstaltungskalender für das Jahr 2024 finden sich zahlreiche Termine, bei denen zugunsten des Projektes gesammelt werden soll.

Ein ganz anderes Sorgenkind haben die Hohenziatzer im Heizungsraum ihres Gemeindezentrums. Die Heizungsanlage will seit gut einem Jahr nicht recht funktionieren. Auch am Abend des Neujahrsempfang sorgte ein spontan aufgestelltes Heizgerät dafür, dass den Gästen nicht kalt wurde. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Möckeraner Band „Fertch“ mit Irish Folk.