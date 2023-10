Polizei in Burg ermittelt: Mann mit Totenkopf-Tätowierung auf Arm

Die Polizei in Burg ermittelt gegen einen Burger wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole.

Burg - vs

Wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole muss sich ein 24-jähriger Burger verantworten. Bei einer Polizeikontrolle wurde ein tätowierter SS-Totenkopf auf dem Arm des Mannes festgestellt.

Die Polizei führte eine Fahrradkontrolle durch und wurde dabei auf die Tätowierung aufmerksam, die etwa zehn mal zehn Zentimeter groß war. Wie ein Sprecher des Revieres in Burg mitteilte, hätten die Beamten den Mann darauf hingewiesen, „dass das öffentliche Zeigen eines derartigen Tattoos eine strafbare Handlung darstellt“. Verfassungsfeindliche Symbole wie der SS-Totenkopf sind in Deutschland laut Strafgesetzbuch verboten. Sie stehen mit den Verbrechen des Nationalsozialismus in Verbindung.

Der Burger muss mit einem Verfahren rechnen.