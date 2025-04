Passanten werden bespuckt Polizei muss eingreifen: 30-Jähriger dreht in Burg durch und verletzt einen Mann und eine Frau

Was war denn da los in Burg? Am Dienstag, 8. April 2025, hat ein 30-Jähriger zunächst Passanten bespuckt und einen Mann angegriffen. Später soll er eine Frau verletzt haben.