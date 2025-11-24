In Genthin haben Unbekannte am Sonntag versucht, in einen Markt in der Bergzower Straße einzudringen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Einbrüchen in der Region ein.

Im Jerichower Land gibt es aktuell zahlreiche Einbrüche in Büros und Geschäften. In dieser Woche in Genthin.

Genthin - Am Sonntagnachmittag, 23. November, wurde in der Bergzower Straße die Alarmanlage eines Marktes ausgelöst. Als Streifenkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass sowohl der Zaun als auch ein Fenster beschädigt wurden. Hinweise darauf, ob etwas entwendet wurde, liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und leitete weitere Ermittlungen ein. Zur Höhe des entstandenen Schadens gibt es derzeit noch keine Angaben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden.

Einbruchsserie vor allem in Biederitz

Der Vorfall in Genthin ereignet sich vor dem Hintergrund einer auffälligen Häufung von Einbrüchen im Jerichower Land. In den vergangenen Wochen wurden unter anderem in Biederitz, Heyrothsberge und Gerwisch mehrere ähnliche Taten gemeldet. Besonders in Biederitz hat die Serie zuletzt für Aufsehen gesorgt, nachdem dort erneut Täter gewaltsam in ein Büro eingebrochen und einen Safe entwendet hatten.

Die Polizei geht dort von mehreren Einzeltätern oder Gruppen aus, die möglicherweise zusammenhängen. Bei verstärkter Präsenz der Beamten in der region, dauern die Ermittlungen an.