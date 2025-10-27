Seit zwei Wochen rätseln Anwohner über den VW-Passat am Ortsausgang von Gerwisch. Die Polizei bringt nun Licht ins Dunkel und beantwortet, wie damit weiter verfahren wird.

Autowrack als Fotomotiv: Rätsel um demolierten VW-Passat an der B1 in Biederitz gelöst

Seit einiger Zeit steht der demolierte VW-Passat an der B 1 am Ortsausgang von Gerwisch.

Gerwisch - Herrenlose Autos im Gebüsch, am Straßenrand oder wie in diesem Fall auf dem Parkplatz des Gerwischer Bingöl-Döners, ziehen in Biederitz immer wieder die Blicke auf sich. Diesmal wird befürchtet, das demolierte Wrack könne zu einem „Kunstobjekt“ verkommen, wie das Autowrack auf dem Parkplatz Saaleaue an der A 14.