Einen Schock erlebte zuletzt ein 61-jähriger Schafhalter in der Gemeinde Möckern. Als er zu seinen schwangeren Tieren zurückkehrte, waren sie verschwunden.

65 Schafe hat ein Schafhalter in Schweinitz als gestohlen gemeldet.

Möckern - In der Gemeinde Möckern ereignete sich zuletzt ein unglaublicher Vorfall. Allem Anschein nach haben bislang unbekannte Täter eine ganze Herde tragender Schafe entführt.

„Am 10. Februar erstattete ein 61-jähriger Schafhalter Anzeige im Polizeirevier in Burg wegen besonders schweren Diebstahls von Schafen“, so die Polizei in einer Mitteilung.

65 schwangere Mutterschafe von Unbekannten entführt

Demnach wären die 65 schwangeren Mutterschafe von einem eingezäunten Grundstück mit Stall im Bereich Schweinitz in der Nacht auf den 8. Februar entwendet worden.

„Das Vorhängeschloss wurde durch bislang unbekannte Täterschaft mit einem unbekannten Gegenstand aufgebrochen“, so die Polizei weiter.

Großer Schaden für Schafhalter aus Möckern

Der entstandene Schaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Laut Polizei werden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei fortgeführt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Diebstahl der Tiere geben können, werden gebeten sich unter 03921-920-0 oder levd.prev-jl@polizei.sachsen-anahlt.de zu melden.