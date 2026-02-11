Mit einem Ablenkungsmanöver aus Thunfischdosen haben drei Männer am helllichten Tag über 100 Tafeln Schokolade aus einem Pareyer Supermarkt gestohlen und sind danach abgehauen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Etwa 200 Kilogramm sind vergangenes Jahr in Genthin geklaut worden. In Parey sind es nun mindestens 100.

Parey. - Über 100 Tafeln Schokolade haben drei Unbekannte am Dienstag gegen 13.30 Uhr aus einem Supermarkt in der Güsener Straße in Parey gestohlen. „Am 10. Februar wurde der Polizei durch eine 29-jährige Mitarbeiterin eines Supermarktes mitgeteilt, dass drei männliche Personen gemeinschaftlich Waren aus dem Markt entwendet haben sollen“, berichtet die Polizei.

Drei Täter im Supermarkt klauen über 100 Tafeln Schokolade

Nach bisherigen Erkenntnissen habe eine der Personen die Kassiererin abgelenkt, während eine weitere Person durch das laute Ausschütten von Thunfischdosen aus einem Rucksack in einen Einkaufswagen die Aufmerksamkeit der Mitarbeitenden zusätzlich auf sich gezogen habe. „In diesem Zeitraum verließ eine dritte Person den Markt und führte dabei eine unbekannte aber mindestes dreistellige Anzahl an Tafeln Schokolade sowie diverse Tüten Nüsse in einem Rucksack mit sich“, informiert die Polizei weiter.

Die drei unbekannten männlichen Personen entfernten sich anschließend zu Fuß in unbekannte Richtungen, sodass sie nicht mehr geschnappt werden konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.