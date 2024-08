Zwei Schuppen brannten in einem Innenhof in der Klosterstraße.

Burg - Zum Brand von zwei Schuppen in einem Innenhof in der Klosterstraße wurde die Freiwillige Feuerwehr Burg am Mittwochvormittag gerufen. Die Klosterstraße ist gleich an der Feuerwache, doch der Einsatz hatte dennoch seine Tücken.

„Der Innenhof war schwer zugänglich, weil der Hauseigentümer nicht zu Hause war“, schildert Wehrleiter Jens Wiedemann im Gespräch mit der Volksstimme. So bahnten sich die Einsatzkräfte mit der Drehleiter übers Dach den Weg zu den beiden Schuppen, von denen einer voll abbrannte.

Lesen Sie auch: Tödliches Ende eines Badeausflugs: 67-Jähriger stirbt in See nahe Magdeburg

Die Burger Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten im Einsatz. Unterstützt wurde sie von der Parchauerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und acht Kräften anrückte. „Einsatz ende war um 12.15 Uhr“, fasst Wiedemann zusammen.