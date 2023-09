Nach dem Sturz eines Moped-Fahrers in der Bahnhofstraße in Burg ermittelt nun die Polizei.

Burg - Bei einem Sturz in der Bahnhofstraße in Burg (Jerichower Land) ist ein Moped-Fahrer am 5. September 2023 leicht verletzt worden. Wie die Polizei informiert, war der 18-Jährige gegen 14.45 Uhr in Richtung Bahnhof unterwegs. In Höhe Schützenstraße soll ein Pkw vor ihm abrupt gebremst haben.

Bei einer Gefahrenbremsung kam es dann zum Sturz über den Lenker. Dabei habe sich der Fahrer Schürfwunden am Knie und an der Hüfte zugezogen. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden.