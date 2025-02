In den vergangenen Tagen kam es in der Schartauer Straße in Burg zu einigen Polizeieinsätzen. Nun hat eine Frau mit einem Hammer für Aufsehen gesorgt.

Burg - Die Meldungen über Vorfälle in der Schartauer Straße, die in Burg für Aufsehen sorgen, reißen nicht ab. Am Donnerstagabend, 27. Februar 2025, ist kurz vor Mitternacht ein Frau mit ihrem Hund in der Innenstadt spazieren gewesen und dabei von einer anderen Frau mit einem Hammer bedroht worden.

Laut Angaben der Polizei soll die Beschuldigte geäußert haben, dass sich die Frau „verpissen“ solle, andernfalls würde sie ihr den Schädel einschlagen. Die 39-Jährige entfernte sich mit samt Hammer in Richtung Kaiterling. In diesem Bereich ist sie von Beamten gestellt worden.

Fra offensichtlich verwirrt: Beschuldigte versucht in Burger Innenstadt Polizistin zu schlagen.

Während einer Befragung soll die Frau mit der Faust nach einer Polizistin geschlagen haben. Diese hätte den Schlag abgefangen und anschließend die Beschuldigte fixiert. Sie sei offensichtlich verwirrt gewesen und von einem Notarzt in das Fachkrankenhaus in Jerichow überwiesen worden, heißt es abschließend.

Am Sonnabend, 22. Februar 2025, ist es binnen weniger Stunden zu zwei Vorfällen in der Schartauer Straße gekommen, bei denen Messer eingesetzt wurden.

Die Polizei hat angekündigt, die Streifen in der Flaniermeile der Kreisstadt auszudehnen.