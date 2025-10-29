Der Prozess gegen einen 38 Jahre alten Kleinkriminellen, dem vorgeworfen wird, in der JVA Burg seine Ehefrau erwürgt zu haben, startet am 2. Dezember in Stendal.

Anfang April 2025 war es zu einem erschütternden Vorfall in der JVA Burg gekommen: Ein Gefangener hatte in der Liebeszelle seine Ehefrau erwürgt. Im Dezember startet nun der Prozess gegen den 38-Jährigen.

Burg/Stendal. - Der Totschlagsprozess gegen einen 38 Jahre alten Strafgefangenen der Justizvollzugsanstalt Burg beginnt am 2. Dezember um 9 Uhr vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Stendal im Saal 218 . Das teilte das Gericht auf Volksstimme-Anfrage mit.

Gefangener hatte Ehefrau in Liebeszelle erwürgt

Die Staatsanwaltschaft Stendal wirft Stephan A. vor, im Frühjahr dieses Jahres in einer sogenannten Liebeszelle des Burger Gefängnisses seine 37 Jahre alte Ehefrau getötet zu haben. Beim Tatort hat es sich um eine Zelle für Langzeitbesuche gehandelt, die weder video- noch audioüberwacht wird und in denen sich Partner ungestört näherkommen können.

Der mehrfach verurteilte Kleinkrimineller, hatte sich am 3. April dieses Jahres mehrere Stunden mit seiner Ehefrau in der Spezialzelle aufgehalten. Die Mutter zweier Töchter war, nachdem der Haftraum von Justizbeamten geöffnet worden war, tot aufgefunden worden.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau erwürgt wurde. Zum Motiv gibt es keine offizielle Aussage, da sich der mutmaßliche Täter bisher nicht dazu geäußert hat.