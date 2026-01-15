In der Justizvollzugsanstalt (JVA) bei Burg ist es zu einem Todesfall gekommen. Ein Gefangener ist am Donnerstagmorgen leblos in seiner Zelle aufgefunden worden.

Burg - Aus der Justizvollzugsanstalt in Burg-Madel ist ein Todesfall vermeldet worden. Am Morgen vom 15. Januar 2026 ist ein Häftling leblos in seiner Zelle aufgefunden worden. Was bisher bekannt ist.

Laut einer Mitteilung vom Justizministerium war der Gefangene seit November 2025 in einem Einzelhaftraum untergebracht. Hier ist er am Donnerstagmorgen leblos aufgefunden worden.

Gefangener befand sich im Gefängnis in Burg in Untersuchungshaft

Es werde gegenwärtig von einem Suizid ausgegangen, heißt es weiter. Die Ermittlungen zu den Umständen des Todes laufen.

Das Amtsgericht in Bernburg hatte einen Haftbefehl gegen den Gefangenen ausgestellt, er befand sich in Untersuchungshaft. Offen ist, was ihm vorgeworfen wird.

Im April 2025 war eine Frau, die sich als Besucherin in der JVA aufhielt, tot im Gefängnis aufgefunden worden. Sie hatte ihren inhaftierten Ehemann besucht und sich mit ihm in einem speziellen Haftraum für Langzeitbesuche befunden. Dieser wird auch Liebeszelle genannt. In Kürze wird hier das Urteil erwartet - der Prozess wird am Landgericht Stendal geführt.

Hinweis der Redaktion: Hier gibt es professionelle Hilfe

Wir verfolgen die Richtlinie, nicht über Suizide zu berichten. In Ausnahmefällen wie diesem erfahren sie durch ihre Umstände aber besondere Aufmerksamkeit. Grund für diese Richtlinie ist die Gefahr der Nachahmung.

Sollten Sie sich betroffen fühlen, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge.

Diese erreichen Sie auch unter den kostenlosen Telefonnummern 0800/1110111 und 0800/1110222. Dort erhalten Sie anonym, offen, gratis und ideologiefrei Hilfe.