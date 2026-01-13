Auf der Autobahn 2 bei Burg hat sich ein Unfall ereignet, in dem ein Transporter verwickelt ist. Feuerwehr und Autobahnpolizei sind im Einsatz.

Transporter kommt auf der Autobahn 2 bei Burg von der Fahrbahn ab - Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Der Unfall auf der Autobahn 2 bei Burg hat sich in Fahrtrichtung Burg ereignet.

Burg - Schreckmoment auf der Autobahn 2 bei Burg: Am Dienstagnachmittag hat sich zwischen Burg-Ost und dem Parkplatz Ihlegrund ein Unfall ereignet.

Dabei soll ein Transporter von der Fahrbahn abgekommen sein, wie es auf Nachfrage von der Autobahnpolizei heißt. Beamte sind vor Ort und sichern die Unfallstelle ab.

Ebenfalls im Einsatz ist die freiwillige Feuerwehr aus Burg. Einsatzkräfte sind über die Rettungsleitstelle Jerichower Land alarmiert worden.

Aktuell ist nicht bekannt, ob bei dem Unfall Personen verletzt worden sind. Hier soll sich der Verkehr auf etwa einem Kilometer stauen.