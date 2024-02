Nach einer Unfallflucht in Burg (Jerichower Land) ermittelt nun die Polizei. Ein älterer Mann soll in der Innenstadt einen Unfall verursacht haben und einfach weitergefahren sein.

Älterer Fahrer kracht in Burg bei Magdeburg in den Gegenverkehr und flüchtet nach Unfall

Nach dem Crash in der Altstadt von Burg laufen die Ermittlungen nach dem Fahrer, der den Unfall verursacht hat.

Burg - Nach einem Unfall in der Innenstadt von Burg (Jerichower Land) am 20. Februar 2024 soll sich ein Autofahrer unerlaubt vom Ort des Geschehens entfernt haben. Es hatte in den Mittagsstunden im Bereich Franzosenstraße/Grünstraße gekracht.

Unfall mit Fahrerflucht in Burg: Polizei sucht Autofahrer nach Crash mit Gegenverkehr

Wie die Polizei informiert, wird nun nach einem älteren Mann, der mit einem weißen Pkw – vermutlich ein SUV – in der Grünstraße aus Richtung Blumenthaler Straße unterwegs gewesen ist. Gegen 11.45 Uhr sei die Frau in die Grünstraße eingebogen und ihr das Fahrzeug entgegengekommen.

Kurz bevor der weiße Wagen auf Höhe des Pkw der Frau war, zog der Fahrer auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Anschließend soll der Mann, der als älterer Herr beschrieben wird, ohne anzuhalten in Richtung Bruchstraße weitergefahren sein.

Zeugenhinweise sind von der Polizei unter Telefon 03921/9200 erbeten.