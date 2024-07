An der Bushaltestelle an der Sekundarschule in Mieste wurden einem Baum von Unbekannten Äste gewaltsam ausgerissen. Zeugen der Tat werden gesucht.

Mieste - Erneut kam es zu einer Sachbeschädigung in der Hansestadt Gardelegen – dieses Mal in Mieste. In der Zeit zwischen Mittwoch, 24. Juli, 16 Uhr, bis Donnerstag, 25. Juli, 8.30 Uhr, haben Unbekannte an einer Bushaltestelle an der Sekundarschule „Am Drömling“ gewütet. Den Hinweis bekam die Gardelegener Polizei anonym.

Dort habe vermutlich ein nächtliches Saufgelage stattgefunden, worauf Kronverschlüsse, zerschlagene Glasflaschen und Kippen hinwiesen, wie der Regionalbereichsbeamte Henry Rosner vom Polizeikommissariat Gardelegen beschreibt. „Das Schlimmste war allerdings der zerfledderte Baum links neben der Bushaltestelle“, so Rosner. Vom Baum wurden Äste gewaltsam abgerissen. Als die Polizei ankam, sei der Tatort allerdings bereits aufgeräumt gewesen.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Diese sind aufgerufen, sich telefonisch unter 03907/ 72 40 zu melden, per Mail an bpa.prev-saw@polizei.sachsen-anhalt.de oder direkt persönlich im Revier an der Isenschnibber Chaussee 2 in Gardelegen.