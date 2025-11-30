weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Weihnachtsmarkt in Niegripp: Security, Beton und tonnenschweren Fahrzeugen: So reagieren Besucher auf Maßnahmen für Sicherheit

Die Sicherheit steht in diesem Jahr bei Weihnachtsmärkten in besonderem Blickpunkt. Auch in Niegripp bei Burg, wo Security, Betonklötze und besondere Fahrzeuge aufgeboten wurden.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 30.11.2025, 08:25
Beim Weihnachtsmarkt in Niegripp ist erstmals ein professioneller Sicherheitsdienst im Einsatz gewesen. Dies war Teil der Auflagen für die Sicherheit.
Niegripp - Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat direkte Auswirkungen auf das vorweihnachtliche Treiben im Jerichower Land. Zum Beispiel in Niegripp (Ortsteil von Burg). Hier waren die Maßnahmen kaum zu übersehen.