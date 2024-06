Beim Brand eines Dachstuhls in Möser im Jerichower Land waren am Mittwoch mehrere Feuerwehren im Einsatz. Was ist passiert?

Wegen Dachdecker-Arbeiten? Dachstuhl brennt in Möser

Gleich mehrere Feuerwehren rückten am Mittwoch nach Möser aus

Möser - Bei einem Brand in Möser mussten Mittwochnachmittag gleich mehrere Feuerwehren ausrücken. In einem Dachstuhl im Külzauer Weg war ein Brand ausgebrochen. „Menschen vor Ort hatten noch versucht, den Brand selbst zu löschen, aber der Brand war zu stark“, so eine Polizeisprecherin.

In einem knapp zweistündigen Einsatz bekämpften rund 21 Kameraden der Feuerwehren in Lostau, Möser und Schermen mit fünf Fahrzeugen die Flammen erfolgreich. Am Wohnhaus, das noch bewohnbar ist, entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der Brandort wurde von der Kriminalpolizei beschlagnahmt.

Vermutet wird, dass der Brandausbruch im Zusammenhang mit Dachdeckerarbeiten steht, die zuvor stattfanden. Eine genaue Ursache konnte bisher nach Polizeiangaben aber noch nicht ermittelt werden.