Einbrecher haben im Jerichower Land zugeschlagen. In einem Wohngebiet in Hohenwarthe ist ein Einfamilienhaus ins Visier geraten. Die Polizei ermittelt.

Hohenwarthe - vs

Am Vormittag vom 11. Februar 2023 ist der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Rehwinkel in Hohenwarthe (Jerichower Land) gemeldet worden. Laut einer Mitteilung seien die Täter über die Rückseite des Grundstücks zum Haus gelangt, hätten Rollos hochgedrückt und dann ein Fenster aufgehebelt. Im Haus wurden Räume und Schränke durchwühlt und Wertgegenstände gestohlen.

Die Polizei hat Spuren gesichert. Die Täter sollen im Zeitraum von 8. bis 11. Februar 2023 zugeschlagen haben. Hinweise zur Tat oder die Einbrecher sind unter Telefon 03921/92 00 im Revier Jerichower Land erbeten.