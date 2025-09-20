Ein Fahrzeug fing auf der Autobahn 36 in Richtung Blankenburg Mitte am 20. September Feuer. Mehrere Wehren waren an den Löscharbeiten beteiligt.

Ein Auto ist auf der A36 bei Blankenburg am 20. September in Brand geraten.

Blankenburg. - Blankenburg. (vs) - Ein Peugeot ist auf der Autobahn 36 in Richtung Blankenburg Mitte am Samstag, 20. September, in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren waren an dem Einsatz beteiligt.

Die Freiwillige Feuerwehr Blankenburg wurde nach eigenen Angaben gemeinsam mit den Wehren Börnecke und Cattenstedt gegen 11.15 Uhr alarmiert, nachdem mehrere Personen ein Auto in Vollbrand meldeten. Beim Eintreffen der Feuerwehren hätten die Flammen bereits auf die Vegetation übergegriffen.

Lesen Sie auch: Doppel-Unfall auf B244 bei Schmatzfeld: Motorrad kracht in Renault, kurz darauf zweiter Crash

Starke Winde trieben die Flammen in Richtung des Waldes, so dass die Kameraden aus Börnecke und Cattenstedt die rechte Flanke sicherten. Die Einsatzkräfte aus Blankenburg kümmerten sich um die linke Flanke des Feuers und löschten den Peugeot, teilt die Feuerwehr weiter mit.

Feuer auf der A36 bei Blankenburg: Der Peugeot brannte völlig aus. Foto: Freiwillige Feuerwehr Blankenburg

Die Strecke wurde wegen des Einsatzes kurzzeitig von der Polizei gesperrt. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um die Fahrerin, eine 65-Jährige aus dem Landkreis Harz. Verletzt wurde laut eines Sprechers jedoch niemand. Ursache für den Brand sei ein technischer Defekt am Fahrzeug gewesen.