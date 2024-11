Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 in Höhe Möckern sind am 17. November 2024 zwei Personen verletzt worden. Pikant: der Fahrer hatte eine gehörige Menge Alkohol getrunken.

In Höhe der Abfahrt Möckern ist es auf der Autobahn 2 zu einem Unfall gekommen.

Möckern - Auf der Autobahn (A) 2 ist es in Höhe Möckern am Sonntag, 17. November 2024, zu einem Unfall gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Der Fahrer eines BMW, der als Verursacher gilt, hatte wohl einiges an Alkohol intus.

Laut Autobahnpolizei hat es gegen 20.45 Uhr in Fahrtrichtung Berlin gekracht. Demnach soll ein BMW zunächst auf dem mittlereren Fahrstreifen auf einen Skoda aufgefahren und durch den Aufprall dann rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Auf einem Grünstreifen sei der Wagen zum Stehen gekommen, so eine Mitteilung. Durch die Trümmerteile ist ein drittes Fahrzeug beschädigt worden.

Der 30-jährige Fahrer vom BMW sowie eine 22-jährige Beifahrerin vom Skoda haben bei dem Crash leichte Verletzungen erlitten. Zur Versorgung sind sie in Krankenhäuser gebracht worden.

Für Unfallaufnahme und Bergung wird die Autobahn 2 für eine Stunde gesperrt

Bei der Unfallaufnahme soll beim BMW-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt worden sein. Ein Atemalkoholtest hat den Eindruck der Beamten bestätigt: 2,35 Promille. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

Die beiden Fahrzeuge sind von einem Abschleppunternehmen abtransportiert worden. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Wagen waren der rechte und mittlere Fahrstreifen etwa eine Stunde gesperrt.