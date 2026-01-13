Disel-Diebe sind in Burg auf frischer Tat ertappt worden. Sie hatten es auf einen LKW abgesehen, der in einem bekannten Einkaufsgebiet eine Nachtruhe einlegen wollte.

Diesel-Diebe greifen LKW in Burg mit Schneebällen an - Polizei greift ein und kann sie dingfest machen

Die Polizei in Burg hat drei Männer gestellt, die es als Diesel-Diebe auf einen LKW abgesehen hatten.

Burg - Ganz schön dreist, aber nicht clever. In Burg sind drei Männer von der Polizei geschnappt worden, die es auf den Diesel eines LKW abgesehen hatten.

Tatort Zibbeklebener Straße. Hier hatte sich am Montagabend ein LKW-Fahrer eingefunden, um eine Nachtruhe einzulegen. Gegen 23.30 Uhr wurde er gestört - von Unbekannten, die Schneebälle gegen sein Gefährt geworden haben, wie es in einer Mitteilung heißt.

Polizei stellt Diesel-Diebe in Burg - auch Drogen sind im Spiel

Das könnte ein Manöver der Männer gewesen sein, um herauszufinden, ob ungestört sind. Der LKW-Fahrer (44) jedenfalls verhielt sich ruhig, nämlich still, und soll die Polizei alarmiert haben.

Während sich die Täter im Tankbereich am LKW zu schaffen machten, rückten die Beamten an. Sie konnten die drei Männer direkt vor Ort in ihrem Auto stellen.

Die Polizei konnte bei ihnen Hilfsmittel feststellen, die zum Entwenden von Kraftstoff eingesetzt werden konnten. Der Fahrzeugführer soll zudem Cannabis konsumiert haben - eine Blutentnahme in einem Krankenhaus wurde angeordnet.

Die drei Beschuldigten (Die drei Beschuldigten im Alter von 20, 23 und 30 Jahren wurden vorläufig festgenommen und zur weiteren Bearbeitung in das Polizeirevier verbracht. Nach Aufnahme aller Personalien sowie umfangreicher Spurensicherung wurden alle drei aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen Diesel-Diebe in Burg wird wegen bandenmäßigen Diebstahls ermittelt

Gegen alle Beschuldigten wird wegen bandenmäßigen Diebstahls ermittelt. Zudem wurde gegen den 20-Jährigen ein Verfahren wegen Führens eines PKW unter berauschenden Mitteln eingeleitet.

