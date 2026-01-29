Ein 45-Jähriger hat an der Uelzener Straße in Salzwedel sein Unwesen getrieben. Auch weibliche Teenager waren betroffen. Das Amtsgericht verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe.

Ein Exibitionist entblößt sich vor einer Frau an einem Treppenaufgang (gestellte Szene).

Salzwedel. - Ein wegen Exhibitionismus angeklagter Altmärker musste sich am Dienstag vor dem örtlichen Amtsgericht verantworten. Der 45-jährige Handwerker hat zugegeben, im Sommer vergangenen Jahres, am 30. Juni und am 21. Juli 2025, durch exhibitionistische Handlungen mehrere Frauen und zwei minderjährige Mädchen sexuell belästigt zu haben.