Sexualstraftat Eltern alarmiert: Exhibitionist belästigt Minderjährige in Kleinstadt
Ein 45-Jähriger hat an der Uelzener Straße in Salzwedel sein Unwesen getrieben. Auch weibliche Teenager waren betroffen. Das Amtsgericht verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe.
29.01.2026, 06:00
Salzwedel. - Ein wegen Exhibitionismus angeklagter Altmärker musste sich am Dienstag vor dem örtlichen Amtsgericht verantworten. Der 45-jährige Handwerker hat zugegeben, im Sommer vergangenen Jahres, am 30. Juni und am 21. Juli 2025, durch exhibitionistische Handlungen mehrere Frauen und zwei minderjährige Mädchen sexuell belästigt zu haben.