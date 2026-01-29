weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >

  3. Sexualstraftat: Eltern alarmiert: Exhibitionist belästigt Minderjährige in Kleinstadt

Sexualstraftat Eltern alarmiert: Exhibitionist belästigt Minderjährige in Kleinstadt

Ein 45-Jähriger hat an der Uelzener Straße in Salzwedel sein Unwesen getrieben. Auch weibliche Teenager waren betroffen. Das Amtsgericht verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe.

Von Beate Achilles 29.01.2026, 06:00
Ein Exibitionist entblößt sich vor einer Frau an einem Treppenaufgang (gestellte Szene).
Ein Exibitionist entblößt sich vor einer Frau an einem Treppenaufgang (gestellte Szene). Symbolfoto: Imago/Lambert

Salzwedel. - Ein wegen Exhibitionismus angeklagter Altmärker musste sich am Dienstag vor dem örtlichen Amtsgericht verantworten. Der 45-jährige Handwerker hat zugegeben, im Sommer vergangenen Jahres, am 30. Juni und am 21. Juli 2025, durch exhibitionistische Handlungen mehrere Frauen und zwei minderjährige Mädchen sexuell belästigt zu haben.