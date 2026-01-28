Ein Hubschrauber der Polizei über Möckern hat am Mittwoch für Aufsehen gesorgt. Ein Kind wurde gesucht. Die Polizei hatte um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Deshalb kreiste der Hubschrauber über Möckern - vermisstes Kind schnell gefunden

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug: Die zwölfjährige Abigail Josefine H. wird vermisst.

Möckern - Ein Hubschrauber kreiste am Mittwoch über Möckern. Die Polizei war im Einsatz auf der Suche nach einem vermissten Mädchen.

Das Kind war nach Schulschluss um 12:55 Uhr Schulschluss nicht nach Hause gekommen, wie die Polizei informiert.

Vermisstenmeldung der Polizei:

Zunächst war nicht klar, ob das Mädchen wie gewohnt in die Buslinie 720 oder 715 gestiegen ist, um ihren Wohnort zu erreichen.

Hinweise zum Aufenthaltsort des vermissten Kindes erbat das Polizeirevier Jerichower Land unter der Nummer 03921/9200.