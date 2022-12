AfD-Büro in Gardelegen beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Die Schaufenster des AfD-Büros in Gardelegen und einer Immobilienfirma wurden am Weihnachtswochenende mit farbigem Lack besprüht.

Gardelegen (vs) - Wie Sebastian Koch, Kreisvorsitzender der AfD, berichtet, ist es in der Nacht vom 25. zum 26. Dezember zu einer Sachbeschädigung am Büro der Partei in Gardelegen gekommen.

Mit Sprühlack seien die Fensterscheibe und der Türrahmen mit „EKELHAFD“ beschriftet worden. Die Polizei habe neben der Sachbeschädigung am AfD-Büro auch die Sachbeschädigung mit selber Farbe an einem anderen Haus aufgenommen und als politisch motivierte Tat eingestuft, so Koch. Und weiter: „Nachdem unser Büro in Salzwedel mehrfach zerstört wurde und wir nach Gardelegen damit gezogen sind, ist das mittlerweile die zehnte Sachbeschädigung innerhalb der letzten fünf Jahre an unserer Geschäftsstelle. Wir haben dadurch mittlerweile einen vierstelligen Schaden insgesamt erlitten, der aber immer von der Versicherung getragen wird.“

Die Polizei zum Sachverhalt: In der Nacht zum Montag haben bisher unbekannte Täter in Gardelegen die Schaufenster von zwei Bürogebäuden mit Graffitischriftzügen beschmiert. Dabei handele es sich um das Bürgerbüro der AfD und das Büro einer Immobilienfirma. Der entstandene Schaden wird von den Beamten auf etwa 200 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu den Graffiti geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Gardelegen telefonisch unter (03907) 7240.