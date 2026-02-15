Kakerbeck/VS. - Verkehrskontrolle der Polizei am Sonnabend, 14. Februar 2026, gegen 22.30 Uhr in Kakerbeck: Der Fahrer (34) eines Mercedes-Benz roch stark nach Alkohol. Der Test ergab einen Wert von 1,56 Promille.

„Aufgrund der absoluten Fahruntüchtigkeit, welche ab einem Promillewert von 1,1 Promille erreicht ist, wurde der Führerschein des nunmehr Beschuldigten beschlagnahmt“, heißt es im Pressebericht. Der Mann musste zur Blutprobenentnahme ins Klinikum Gardelegen. Jetzt gibt es eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.