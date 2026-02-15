Ein VW Golf ist in Magdeburg gestohlen worden. Die Polizei bittet die Menschen um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat.

Blick auf das Logo von Volkswagen auf einer Motorhaube.

Magdeburg. - Freitag, der 13. Februar 2026, ist in Magdeburg unglücklich für einen Autobesitzer verlaufen: Nach Angaben der Polizei wurde sein blauer VW Golf an jenem Tag in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 12.20 Uhr aus der Bernhard-Kellermann-Straße entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die am Freitagvormittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem genannten Bereich bemerkt haben oder Angaben zum Verbleib des gestohlenen Autos machen können, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0391/546-3295 beim Polizeirevier Magdeburg sowie in jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.