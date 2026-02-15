Die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung an einer Hauswand in Magdeburg sind noch nicht abgeschlossen.

Polizei stellt nach Hinweis Graffiti-Sprayer in Magdeburg auf frischer Tat

Magdeburg. - In der Nacht zu Samstag, dem 14. Februar 2026, konnten in Magdeburg zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer durch Polizeibeamte auf frischer Tat gestellt werden. Gegen 0.50 Uhr beobachtete eine aufmerksame Passantin, wie drei männliche Personen eine Gebäudefassade mit Graffiti besprühten, und informierte umgehend die Polizei.