weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Sachbeschädigung im Norden Magdeburgs: Polizei stellt nach Hinweis Graffiti-Sprayer in Magdeburg auf frischer Tat

Sachbeschädigung im Norden Magdeburgs Polizei stellt nach Hinweis Graffiti-Sprayer in Magdeburg auf frischer Tat

Die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung an einer Hauswand in Magdeburg sind noch nicht abgeschlossen.

Von Martin Rieß 15.02.2026, 12:53
Typisches Material für Graffiti.
Typisches Material für Graffiti. Symbolfoto: Martin Rieß

Magdeburg. - In der Nacht zu Samstag, dem 14. Februar 2026, konnten in Magdeburg zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer durch Polizeibeamte auf frischer Tat gestellt werden. Gegen 0.50 Uhr beobachtete eine aufmerksame Passantin, wie drei männliche Personen eine Gebäudefassade mit Graffiti besprühten, und informierte umgehend die Polizei.