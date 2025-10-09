Jörg Heimes und Gerhard Schnüber wissen, wo Sammler derzeit fündig werden und was beim Sammeln unbedingt beachtet werden muss.

Pilzberater weiß: „Es ist immer mal wieder ein giftiger dabei.“

Gerhard Schnüber (rechts) ist beim Klötzer Waldtag auch immer mit einem Stand vertreten und erklärt den Besuchern alles über Pilze.

Gardelegen/Salzwedel/Klötze. - In den Wäldern beginnt offiziell die Hochsaison für Pilze. Doch so vielfältig wie das Pilzvorkommen sind auch die Regeln und Gefahren beim Sammeln. Die Volksstimme hat mit den lokalen Experten über die Fakten gesprochen.