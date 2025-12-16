Roadpol-Woche Große Polizeiaktion an der Bundesstraße 71
Die Polizei war am Dienstagvormittag mit einem Großaufgebot auf dem Parkplatz Langer Heinrich an der B 71 präsent. Aber was war der Grund dafür?
16.12.2025, 17:00
Kakerbeck - Die Beamten – drei aus dem Zentralen Einsatzdienst der Polizeiinspektion Stendal, zehn aus dem Bereich des Polizeireviers Salzwedel – hatten es besonders auf etwaige Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss abgesehen. Immerhin zeigt die Statistik eine Vielzahl an Personenschäden, die im Jahr 2024 im Gebiet des Altmarkkreises durch diese Art von Delikten registriert werden mussten.