Gardelegener Feuerwehrleute waren am Ostermontag , 21. April, am Hagebaumarkt im Einsatz. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt.

Ein Imbiss am Hagebaumarkt in Gardelegen ist am Ostermontag komplett abgebrannt.

Gardelegen. - Ein Imbiss am Hagebaumarkt am Holzweg in Gardelegen ist am Ostermontag aus bislang ungeklärter Ursache komplett abgebrannt.