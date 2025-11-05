Schon den zweiten Auffahrunfall in dieser Woche auf der viel befahrenen B 71 verzeichnet die Polizei .

Wiepke/Estedt/VS - Fünf verletzte Personen sind das Resultat eines schweren Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 71 zwischen Estedt und Wiepke. Gemeldet wurde dieser gegen 8.45 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wartete zu diesem Zeitpunkt ein Mercedes-Kleintransporter an einer roten Bedarfsampel, die in der Nähe des Abzweiges nach Wiepke aufgestellt war, als ein VW Caddy mit Gardelegener Kennzeichen, auf den Firmenwagen auffuhr. Der VW wurde dabei im Frontbereich komplett zerstört. Der Mercedes wurde etliche Meter weiter geschoben und im Heckbereich beschädigt.

Insgesamt wurden sechs Personen verletzt, eine davon schwer. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme voll gesperrt.

Erst am Tag zuvor war es auf der B71 nur einige Kilometer weiter, ebenfalls zu einem schweren Auffahrunfall gekommen. An der B71 werden derzeit Pflegebaumschnittarbeiten ausgeführt.