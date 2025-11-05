Die Masche, dass sich Betrüger als Mitarbeiter ausgeben, um Zutritt zu Wohnungen zu erhalten, ist in Burg wieder angewandt worden: Die Leidtragende ist eine 80-jährige Rentnerin. Der ganze Fall.

Nachdem zwei Männer unter falschen Vorgaben in Burg Zutritt zur Wohnung einer Rentnerin erhalten und diese bestohlen haben, ermittelt nun die Polizei.

Burg - Die Masche ist gut ausgeführt worden und war nicht zu durchschauen. Zumindest für eine Rentnerin in Burg. Ihr hatten sich zwei vermeintliche Mitarbeiter vorgestellt, welche die Zählerstände ablesen wollten.

Dabei hatten sie es auf etwas ganz anderes abgesehen, wie sich am Nachmittag vom 4. November 2025 gezeigt hat. Hier stellten sich die beiden Täter gegen 17 Uhr der 80-Jährigen an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Straße Zum Paddenpfuhl vor - mit Mitarbeiterausweisen eines Unternehmens zum Ablesen von Stromzählern, die sie laut Polizei um den Hals getragen haben sollen.

Nachdem sie Zutritt erhalten haben, soll einer der beiden Personen die Seniorin in ein Gespräch verwickelt haben. Die andere habe unbemerkt sämtliche Schränke durchsucht und Bargeld aus der Geldbörse entwendet, wie es weiter heißt. Anschließend hätten die Täter fluchtartig die Wohnung verlassen.

Der entstandene materielle Schaden ist mit einer dreistelligen Summe angegeben worden.