Verheerendes Feuer in Breitenfeld verursacht 30.000 Euro Schaden - Ursache unklar

In der Nacht zum Sonntag, den 13. März 2022, kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Breitenfeld bei Gardelegen.

Breitenfeld (vs) - Durch eine Verkehrsteilnehmerin wird in der Nacht zum Sonntag gegen 00.43 Uhr im Bereich der Schwiesauer Straße in Breitenfeld ein brennendes Gebäude gemeldet. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Dabei handelte es sich um ein leer stehendes Nebengebäude, welches im Vollbrand stand.

Die Freiwilligen Feuerwehren Breitenfeld, Klötze, Mieste, Miesterhorst und Solpke waren mit insgesamt 58 Kameraden vor Ort und löschten den Brand. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Brandursache ist gegenwärtig noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen.