Zaunfelder vom Freibad Kalbe gestohlen

Kalbe - Zwischen dem Neujahrstag, Sonntag, (14 Uhr) und Montag (8.30 Uhr) sind vom Gelände des Freibads an der Ostpromenade in Kalbe Zaunfelder gestohlen worden, teilt die Polizei mit. Die bisher unbekannten Täter haben von der Umfriedung des Freibads vier Felder des Metallzaunes abgebaut und gestohlen. Der dabei entstandene Schaden soll etwa 500 Euro betragen, so die Schätzung der Polizei.