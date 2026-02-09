Über den Tag hinweg hat ein auffällig auftretender Mann in Brettin an mehreren Haustüren geklingelt und dabei schwer nachvollziehbare Aussagen gemacht. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen.

Brettin - Mehrere Anwohner aus Brettin haben heute einen nervös wirkenden und ungewöhnlich auftretenden Mann gemeldet. Nach Angaben der Zeugen ist der Mann mit einem grauen Mercedes unterwegs, klingelt an Haustüren und äußert dabei zusammenhanglose oder schwer nachvollziehbare Aussagen.

Polizei bestätigt mehrere Meldungen

Der Genthiner Polizei ist der Fall bekannt. Sie bestätigt, dass heute vermehrt entsprechende Hinweise aus Brettin eingegangen sind. Im Zuge der Überprüfung wurde auch das von Anwohnern notierte Kennzeichen kontrolliert. Dieses ist rechtmäßig zugelassen. Das Fahrzeug lässt sich einer Firma aus dem Bereich Sicherheitstechnik zuordnen.

Gespräch mit dem Mann geplant

Mit dem Mann selbst hat die Polizei bislang noch nicht gesprochen. Nach eigenen Angaben will sie jedoch Streifen nach Brettin entsenden, um den Sachverhalt vor Ort zu klären und das Gespräch mit dem Mann zu suchen.

Keine strafrechtlichen Erkenntnisse

Strafrechtlich relevante Erkenntnisse liegen der Polizei derzeit nicht vor. Das Verhalten des Mannes wird bislang als rechtlich unauffällig eingeschätzt. Dennoch nimmt die Polizei die Hinweise und Sorgen der Bürger ernst und will den Vorfall weiter aufklären.