Am vergangenen Wochenende demolierte ein Mann das Auto einer 65-Jährigen. Wenig später ermittelt die Polizei den Täter - und den Grund für den Unfall.

Gerwisch - Das Auto ordnungsgemäß abzustellen und es dann wenig später demoliert vorzufinden, damit hatte eine 74-Jährige am vergangenen Wochenende wohl nicht gerechnet. Glücklicherweise konnten aufmerksame Zeugen den fast schon mysteriösen Vorfall in Gerwisch aufklären.

Laut Polizei hätten die nämlich den genauen Unfallhergang beobachtet und sich auch das Kennzeichen des Verursachers notiert. Schuld am Sachschaden war demnach ein 65-Jähriger, der im Rahmen weiterer Ermittlungen ausfindig gemacht werden konnte.

Polizei prüft Fahrer auf Alkohol

Die Ursache für den rätselhaften Vorfall wurde dann spätestens deutlich, als der Verdächtige seinen Atem auf Alkohol überprüfen ließ. Zutage förderte der Test zu dem Zeitpunkt einen Promillewert von 2,05.

Aufgrund des beträchtlichen Werts entnahmen die Beamten ebenso eine Blutprobe und entzogen dem betrunkenen Mann vorsorglich den Führerschein. Alles weitere liegt nun in der Hand eines Richters.

Da eine Weiterfahrt laut Polizei nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde zudem der Fahrzeugschlüssel durch die Beamten einbehalten. Gegen den 65-Jährigen wurden im Rahmen der Unfallaufnahme zwei Strafverfahren eingeleitet.