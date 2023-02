Genthin - (vs)

Am Donnerstag, gegen 19 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in das Haus ein.

Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten eine Münzsammlung. Für die Ermittlungen sicherte die Kriminalpolizei im Rahmen der Tatortarbeit Spuren. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen , so die Polizei.

Zeugen hatten zum Zeitpunkt der Tat zwei Personen auf der Straße beobachtet, die in ein Waldgebiet geflohen sind. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Es wurden ein Polizeihund und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die se Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch erfolglos.

Das Polizeirevier Jerichower Land bittet aus gegebenem Anlass die Bevölkerung, wachsam zu sein und verdächtige Personen- und Fahrzeugbewegungen, unabhängig von der Tages- oder Nachtzeit, der Polizei zu melden und nicht selbst aktiv zu werden.

Darüber hinaus bietet die Polizei weiterhin kostenlose und neutrale Beratungen zum mechanischen und elektronischen Einbruchschutz an. Interessierte können sich dafür an das Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder via E-Mail an [email protected]