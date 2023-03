Genthin - Mit 184 Kilometern in der Stunde bei erlaubten 100 stoppte die Polizei am Ortsausgang Genthin in Richtung Bensdorf auf der B 1 einen Audi-SQ-5-Fahrer. Wie das Revierkommissariat Jerichower Land am Montag mitteilte, ereignete sich die Fahrt bereits am Donnerstag.

Die Stendaler Beamten waren mit einem zivilen Funkwagen mit Videonachfahrsystem unterwegs, als ihnen der Schnellfahrer auffiel. Auf den Raser kommen 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und drei Monate Fahrverbot zu.