Parey - Auch in Parey wurden in der Nacht zum neuen Jahr Sachwerte durch Böller zerstört. Unbekannte Täter haben in der Hauptstraße in Parey mittels Feuerwerkskörpern einen Snackautomat aufgesprengt.

Aus dem Automaten wurden diverse Verkaufswaren entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Euro-Betrag.

Die Polizei hat Spuren gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen. Die Kripo ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder per E-Mail (levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de) aufzunehmen.