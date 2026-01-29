Genthin - In Genthin ist es innerhalb kürzester Zeit zu einer auffälligen Häufung von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen gekommen. In der Nacht vom 28. zum 29. Januar beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft insgesamt fünf Pkw, indem jeweils Außenspiegel zerstört wurden.

Mehrere Tatorte im Stadtgebiet Genthin

Die Taten ereigneten sich an mehreren Orten im Stadtgebiet, darunter die Karower Straße, die Einsteinstraße, die Lorenzstraße sowie die Geschwister-Scholl-Straße, wie es von der Polizei heißt. Betroffen waren Fahrzeuge von Haltern im Alter von 47, 51, 62 und 65 Jahren. In allen Fällen standen die Pkw geparkt im öffentlichen Raum.

Autohaus ebenfalls betroffen

Auch ein Fahrzeug auf dem frei zugänglichen Ausstellungsgelände eines Autohauses am Legefeld wurde beschädigt. Ein 60-jähriger Mitarbeiter stellte dort einen zerstörten linken Außenspiegel an einem Opel Corsa fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dieser offenbar abgetreten oder abgeschlagen, heißt es von der Polizei weiter.

Schaden im dreistelligen Bereich – Polizei ermittelt

Der entstandene Sachschaden liegt in allen Fällen im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich. Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungen übernommen.