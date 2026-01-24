Zu einem Einsatz im Industriegebiet musste Halberstadts Feuerwehr am Abend des 23. Januar 2026 ausrücken. 45 Kameraden waren in der Luther-Augustin-Straße des Industriegebiets Ost im Einsatz.

In einem Unternehmen in Halberstadts Industriegebiet brannte am Abend des 23. Januar 2026 eine Lüftungsanlage.

Halberstadt/SC. - Der Alarm geht um 19.41 Uhr in der Feuerwache Halberstadts ein. Brand in einem Unternehmen in der Luther-Augustin-Straße. Die Mitarbeiter der Firma hatten eine starke Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Wie ein Sprecher des Polizeireviers Harz am 24. Januar mitteilte, war es zu einem Brand einer Filteranlage des Unternehmens gekommen, das Vliesstoffe produziert. Warum das feuer ausbrach, sei noch unklar, ein Brandursachenermittler werde seine Arbeit aufnehmen.

Feuer in der Lüftungsanlage wird gelöscht

Die Berufsfeuerwehr Halberstadt rückte gemeinsam mit den Ortsfeuerwehren Halberstadt, Emersleben und Langenstein aus. 45 Kameraden waren im Einsatz. Wie von Chris Buchold, Pressesprecher der Feuerwehr, zu erfahren war, stellten die Wehrleute rauch in einem Raum fest. „Ein Trupp, der unter Atemschutz zur weiteren Erkundung vorging, konnte einen Brand in der Lüftungsanlage bestätigen“, so Buchold.

Die Lüftungsanlage wurde teilweise ausgeräumt und abgelöscht. Verrauchte Bereiche wurden belüftet. Zudem mussten fünf Personen an den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst übergeben werden, sie konnten allerdings bereits vor Ort ambulant behandelt werden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden nach derzeitigem Erkenntnisstand auf etwa 60.000 Euro.