In Jerichow sollte am Donnerstag ein Paket ausgeliefert werden. Die Zustellerin wurde jedoch durch einen Hund überrascht und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Jerichow. - Eine böse Überraschung hat eine Paketzustellerin in Jerichow erlebt, als sie von einem Hund überrascht wurde. Wie die Polizei berichtet, sollte die Zustellerin eines Paketdienstes am Donnerstag, 22. Januar, gegen 17 Uhr ein Paket in Jerichow zustellen.

Zusteller in Jerichow von Hund ins Bein gebissen

Da es keinen Hinweis auf einen Hund gegeben habe, betrat die Zustellerin das Grundstück. Wie die Polizei weiter mitteilt, kam hier nun zu einem Biss durch einen Hund ins Bein. Die Zustellerin musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Besitzer wurde eine fahrlässige Körperverletzung aufgenommen.