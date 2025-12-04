Die Polizei hat in Halberstadt einen sturzbetrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen.

Der in Schlangenlinien fahrende Radler in Halberstadt musste sich einem Atemalkoholtest unterziehen.

Halberstadt. - Was für Autofahrer gilt, müssen analog auch Radfahrer beachten: Zu viel Alkohol am Steuer ist verboten und kann gravierende Konsequenzen nach sich ziehen. Mit letzteren muss nun ein Radfahrer rechnen, der am Mittwochabend (3. Dezember) in der Halberstädter Innenstadt gestoppt worden ist.