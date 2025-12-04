weather wolkig
Halberstadt
  4. Alkoholisiert im Harzkreis unterwegs: Polizei stoppt in Halberstadt sturzbetrunkenen Radfahrer

Die Polizei hat in Halberstadt einen sturzbetrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 04.12.2025, 12:09
Der in Schlangenlinien fahrende Radler in Halberstadt musste sich einem Atemalkoholtest unterziehen.
Symbolbild: imago/Action Pictures

Halberstadt. - Was für Autofahrer gilt, müssen analog auch Radfahrer beachten: Zu viel Alkohol am Steuer ist verboten und kann gravierende Konsequenzen nach sich ziehen. Mit letzteren muss nun ein Radfahrer rechnen, der am Mittwochabend (3. Dezember) in der Halberstädter Innenstadt gestoppt worden ist.