Zeugen gesucht: Unbekannte Täter brechen in  in Gebäude der Halberstädter Stadtverwaltung ein

Halberstadt (vs) - Unbekannte Täter drangen am Samstag, den 11. September, gegen 02:00 Uhr in das Gebäude der Stadtverwaltung auf dem Domplatz ein, indem sie mittels eines unbekannten Werkzeuges die Zugangstür aufhebelten.

Da im Gebäudeinneren sämtliche Türen alarmgesichert sind, ließen der oder die unbekannten von weiteren Tathandlungen ab und verließen das Objekt ohne Diebesgut. Das Polizeirevier Harz sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Tat und zu den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941/674 – 293 entgegen.