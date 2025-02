Halberstadt/VS. - Ein Lkw will in ein Grundstück einbiegen - mit fatalen Folgen für drei Frauen und ein Kind. Dabei hat der Lkw-Fahrer alles richtig gemacht. Kurz vor 18.30 Uhr kracht es am Freitagabend in Arbketal bei Halberstadt.

Um auf ein Grundstück im Arbketal zu gelangen, bremst der Lkw ab. Eine aus Richtung Röderhof kommende Skoda-Fahrerin sieht das rechtzeitig. Die 22-Jährige Fahrzeugführerin aus dem Huy, die in Richtung Eilsdorf unterwegs war, hält im Kreuzungsbereich Arbketal / Ostenpforte.

Die Verkehrssituation erkannte auch eine nachfolgende 34-jährige Fahrzeugführerin aus Dingelstedt, die ihre Pkw VW Passat rechtzeitig abbremsen und zum Stehen bringen konnte. Doch die dahinter fahrende Frau reagiert zu spät.

Harzer Polizisten ordnen Blutentnahme bei Unfallverursacherin an

Wie das Polizeirevier Harz mitteilt, gelang es der 38-jährigen Fahrzeugführerin aus Halberstadt nicht, den Pkw VW Touran rechtzeitig zum Stehen zu bekommen. Sie fuhr auf den vor ihr verkehrsbedingt anhaltenden Passat auf, der dann auf den Skoda geschoben wurde.

Durch den Zusammenstoß wurden die 38-jährige Unfallverursacherin, die 34-jährige Fahrzeugführerin des Passates sowie deren 6-jähriges Kind leicht verletzt. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeirevieres Harz Atemalkoholgeruch bei der Halberstädterin fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,36 Promille.

Hoher Sachschaden an den Fahrzeugen bei Unfall im Huy

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Straßenverkehrsgefährdung unter Einwirkung alkoholischer Getränke und der fahrlässigen Körperverletzung ein. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und zudem der Führerschein sichergestellt.

An allen drei Pkws entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 19.500 Euro. Der VW Touran war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.