Automatenknacker werden in Altenhausen auf frischer Tat ertappt

Ein aufmerksamer Altenhäuser hat den Aufbruch eines Zigarettenautomates in Altenhausen verhindert. Er rief die Polizei

Unbekannte haben versucht, einen Zigarettenautomaten in Altenhausen aufzubrechen.

Altenhausen - vs

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag, 16. Januar 2022, versucht, einen Zigarettenautomaten in Altenhausen zu knacken. Laut Bericht der Polizei meldete ein Zeuge gen 0.45 Uhr, dass er zwei Männer beobachtet habe, die an dem Automaten zu schaffen machen.

Bei Eintreffen der Polizei flüchteten zwei Männer zu Fuß in Richtung Schloss. Trotz Verfolgung und Einsatz eines Fährtenspürhundes konnten die Täter nicht ergriffen werden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Börde in Haldensleben unter der Telefonnummer 03904/47 80 entgegen.