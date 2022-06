Oebisfelde: Dieb stiehlt Wodka und Zigaretten aus Tankstelle - 5.000 Euro Sachschaden

Ein Einbrecher bediente sich in der Nacht zum Montag an einer Tankstelle in Oebisfelde.

Oebisfelde (vs) - Ein unbekannter Täter schlug in der Nacht zum Montag gegen 02.50 Uhr auf die verglaste Tür der Tankstelle auf der Magdeburger Straße in Oebisfelde ein und drückte diese dann auf, sodass er in den Verkaufsraum gelangte.

Dort entnahm er drei Flaschen Wodka und Zigaretten aus der Auslage und verließ durch die aufgedrückte Tür die Tankstelle. Alles dauerte knapp drei Minuten. Der entstandene Schaden beträgt 5000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.